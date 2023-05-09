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Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте «Наши герои. История моей семьи»

Лейла Алиева
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Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте «Наши герои. История моей семьи»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы могут записать небольшое видео о своих родственниках-фронтовиках и отправить его для участия в проекте «Наши герои. История моей семьи». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 мая.

Он также опубликовал видео, где можно увидеть его дедушку, дядю и двоюродных братьев, которые воевали на фронте.

Видео: Сайт Сергея Собянина

— Несколько лет назад я получил большой подарок ко Дню Победы. «Комсомольская правда» опубликовала архивную хронику, с которой на меня смотрит мой дед Федор Мартемьянович Собянин. Он проводил на фронт четверых сыновей, старших братьев моего отца Семена, который тогда был еще подростком, — рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Москвичи, которые хотят рассказать истории о героях и тружениках своей семьи, могут записать небольшое видео. После модерации ролик опубликуют на странице «Наши герои. История моей семьи» на сайте Сергея Собянина.

Также Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

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