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Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и москвичей с Днем Победы

Лейла Алиева
Город
Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и москвичей с Днем Победы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 мая, поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

— Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов, — отметил глава города.

Мэр также добавил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. В своем Telegram-канале Собянин поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне глава города рассказал, что в Москве увеличивают поддержку ветеранских общественных организаций. По его словам, с 2010 года финансирование ветеранских организаций выросло более чем в семь раз. Кроме того, в этом году в столице обновят 228 квартир ветеранов.

Совсем скоро наступит 9 Мая — 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

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