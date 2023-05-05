Парад Победы — 2023: какую технику покажут 9 мая на Красной площади

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Москва, Красная площадь Карта всех событий

Совсем скоро наступит 9 Мая — 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

Что составит основу парада в 2023 году

По данным «Известий», в этом году основу парадных расчетов составит боевая техника, используемая в ходе СВО. Многие образцы модернизированы с учетом опыта спецоперации. Ниже рассмотрены некоторые из них.

Танк Т-90М «Прорыв»

Т-90 — основной танк российской армии. За последние годы его неоднократно обновляли, в том числе и после начала СВО.

Самая совершенная версия Т-90М называется «Прорыв». Партию этих танков «Уралвагонзавод» (УВЗ) поставил в январе этого года. На новые машины установили динамическую защиту последнего поколения, улучшенную пушку 2А46М5-01, систему ведения огня «Калина», более мощный двигатель и многое другое.

«Прорыв» успешно используют в зоне СВО. Как следует из сообщений Минобороны, эти танки используют для уничтожения позиций противотанковых средств и бронетехники ВСУ.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Танк Т-72БЗМ

Т-72БЗМ — штурмовой танк. На параде 9 мая покажут две его модификации — 2021 и 2022 годов. Вторая версия оснащена динамической защитой «Реликт» и дополнительной броней. Ее обновили на основе опыта СВО.

Фото: РИА Новости

По данным УВЗ, танки Т-72БЗМ обладают 125-миллиметровой пушкой, цифровыми дисплеями и системой наведения «Сосна-У».

Танк Т-14 «Армата»

Т-14 — новейший и самый совершенный российский танк. Впервые «Армату» представили на параде Победы в 2015 году, а в серийное производство запустили в 2021-м. Основные боевые задачи танка — разведка, поддержка наступления, уничтожение живой силы и укреплений противника.

В беседе с «ВМ» военный эксперт Алексей Подберезкин назвал Т-14 вершиной отечественного танкостроения. Танк оснащен новейшими разработками. Среди них автономная система ведения огня, интеллектуальная защита от снарядов и стелс-технологии. Его главная особенность — необитаемая башня.

— Это революционное решение, аналогов которому в мире нет, — рассказал эксперт. — Суть в том, что весь экипаж танка — три человека — находится в бронированной капсуле, отделенной от боекомплекта. Такая конструкция позволяет достичь феноменальной защищенности экипажа.

В апреле российская армия начала использовать Т-14 для ведения огня по позициям ВСУ. Однако в прямых штурмовых столкновениях танки пока не участвовали.

Фото: РИА Новости

БМП-3

БМП-3 была разработана на излете советской эпохи. Позднее ее регулярно модернизировали. Последние усовершенствования связаны со спецоперацией. На параде представят последнюю версию БМП-3. Ее доработали с учетом опыта СВО. Машина получила более мощную броню, а также динамическую систему защиты.

Фото: РИА Новости

С-350 «Витязь»

Еще один участник парада — зенитная ракетная система C-350 «Витязь». До начала СВО о возможностях этого оружия почти ничего не было известно. Сейчас систему используют для перехвата самолетов, вертолетов и ракет противника.

Фото: РИА Новости

По данным производителя системы концерна «Алмаз-Антей», главная особенность «Витязя» — способность отражать массированный удар современных аэродинамических целей. Дальность системы — 120 километров.

Какие новинки появятся на Красной площади 9 мая 2023 года

На параде 2023 года ожидается появление по меньшей мере двух новинок. Речь идет о бронемашинах «Ахмат» и «ВПК-Урал».

З-СТС «Ахмат»

Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» был создан уже после начала СВО. Причем на его разработку у корпорации «Ростех» ушло всего 25 дней.

Основная задача боевой машины — обеспечить быстрое и безопасное перемещение личного состава в зоне спецоперации. И, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, с этой задачей она справляется успешно. Кстати, бронеавтомобиль назвали в честь батальона «Ахмат», так как их первая партия была закуплена именно для этого военного образования.

Фото: РИА Новости

«ВПК-Урал»

Еще один новый броневик — «ВПК-Урал». Машина создана на основе грузового автомобиля «Урал». Ее кузов представляет собой бронекапсулу, в которой должны помещаться до девяти военных в полном боевом обмундировании.

Среди прочего «ВПК-Урал» оснащен пулеметом «Корд» с 12,7-миллиметровой пушкой. Специальная конструкция позволяет вести из него круговой огонь. Российский спецзназ начал использовать новые броневики в зоне СВО в ноябре прошлого года.

Что презентовали на парадах в последние годы

В последние годы на парадах в честь Дня Победы регулярно представляют новейшие образцы военной техники. Зачастую информация о презентации новинки держится в секрете вплоть до 9 мая. Вот самые яркие дебюты парадов последних лет:

2022 — «Тайфун-ВДВ» с 30-миллиметровой пушкой;

2021 — робототехнические комплексы «Уран-9» и БМП-2 с модулем «Бережок»;

2020 — ЗРК «Деривация-ПВО», БМП Т-15 на базе модуля «Армата» и БМП «Курганец-25» с боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», береговой комплекс «Бал» (рекордный парад по числу новинок — 20 образцов);

2019 — автомат АК-12;

2018 — истребитель пятого поколения Су-57, ЗРК «Тор-М2», БМПТ «Терминатор», МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»;

2017 — арктические комплексы «Тор» и «Панцирь», а также броневик «Тигр-М»;

2016 — транспортный самолет Ил-76МД 90А и ЗРК С-400 «Триумф»;

2015 — танк Т-14 «Армата».