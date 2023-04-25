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Российские военные начали применять танки Т-14 «Армата» в ходе СВО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные начали применять танки Т-14 «Армата» в ходе СВО
Фото: Минобороны РФ

Российская армия начала применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по противнику в ходе спецоперации. Об этом сообщил во вторник, 25 апреля, информированный источник.

— Российские войска стали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали, — рассказал он.

Источник добавил, что новейшие танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА Новости.

Начиная с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе, уточнил источник.

Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

ВСУ начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении, один из них российские военные уже затопили. Об этом 14 апреля рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык». Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из ФРГ.

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