Сергей Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве увеличивают поддержку ветеранских общественных организаций. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ветераны Великой Отечественной войны для Москвы — самые почетные горожане. Мы стараемся окружить заботой каждого. Регулярно повышаем размер социальных выплат, помогаем улучшить условия и качество их жизни, — сказал он.

По словам главы города, с 2010 года финансирование ветеранских организаций выросло более чем в семь раз. Кроме того, в этом году в столице обновят 228 квартир ветеранов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ. С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.

Недавно Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево. По его словам, множество людей бежали на Красную площадь, где проходило торжественное празднование.