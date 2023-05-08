Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве увеличивают поддержку ветеранских общественных организаций. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ветераны Великой Отечественной войны для Москвы — самые почетные горожане. Мы стараемся окружить заботой каждого. Регулярно повышаем размер социальных выплат, помогаем улучшить условия и качество их жизни, — сказал он.

По словам главы города, с 2010 года финансирование ветеранских организаций выросло более чем в семь раз. Кроме того, в этом году в столице обновят 228 квартир ветеранов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ. С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.

Недавно Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево. По его словам, множество людей бежали на Красную площадь, где проходило торжественное празднование.

Москва Сергей Собянин Великая Отечественная война
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте