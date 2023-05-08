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Сергей Собянин рассказал, как Москва собирает и хранит памятные материалы о героях Великой Отечественной войны

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал, как Москва собирает и хранит памятные материалы о героях Великой Отечественной войны
Фото: Сайт Сергея Собянина

Проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сохраняя историю, сохраняем связь поколений. Благодаря проекту «Москва — с заботой об истории» мы помогаем бережно передать потомкам память о каждом участнике ВОВ, — сказал он.

С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы, написал Собянин в своем блоге.

Накануне мэр рассказал, что ко Дню радио столичный Главархив открыл виртуальную фотовыставку «Радиосвязь в СССР». На ней представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов.

Также Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево. По его словам, множество людей бежали на Красную площадь, где проходило торжественное празднование.

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