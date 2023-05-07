Собянин: Редкие кадры 1930–1970-х годов покажут на онлайн-выставке «Радиосвязь в России»
Ко Дню радио столичный Главархив открыл виртуальную фотовыставку «Радиосвязь в СССР». На ней представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, радиовещание сыграло значительную роль в развитии культуры и просвещении народа. Благодаря возможностям вещания живые выступления артистов и музыкантов звучали даже в отдаленных селах и деревнях. Кроме того, устойчивая радиосвязь была очень важна для исследований космоса и советского Севера.
— Радио было главным источником информации и связующим звеном во время Великой Отечественной войны. Люди в осажденных городах и бойцы на фронте собирались у приемников, чтобы услышать вдохновляющий голос Юрия Левитана, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.
Накануне Главархив Москвы опубликовал свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе «Моя семья». Материалы могут помочь жителям столицы найти имена своих предков, узнать об их деятельности, исследовать историю своей семьи.