Собянин: Главархив Москвы опубликовал новые материалы для поиска предков в онлайн-сервисе «Моя семья»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Главархив Москвы опубликовал свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе «Моя семья». Материалы могут помочь жителям столицы найти имена своих предков и узнать об их деятельности. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Жители столицы хотят исследовать историю своей семьи, и наша задача — дать им необходимую информацию. Для этого в конце 2020 года мы открыли специальный сервис, — отметил глава города.

По его словам, к настоящему моменту в столичном Главархиве подобных документов стало еще больше. Туда добавили различные справочники, изданные до 1917 года, каждый из которых хранит свои уникальные данные.

Особенно ценны справочники XVIII века. Собянин подчеркнул, что они являются своеобразными путеводителями «с краткими историческими и статистическими сведениями о столице и ее жителях».

Также здесь имеются и справочники под общим названием «Адрес-календарь» с подробным реестром государственных и религиозных учреждений и учебных заведений, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В конце апреля Главархив представил редкие фотографии весенней столицы времен XX века. Данные кадры могут позволить горожанам заглянуть в прошлое Москвы.