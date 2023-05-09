В посольстве России в Японии заявили об ухудшении отношений между странами

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В отношениях между Россией и Японией нет положительных изменений, наблюдается только тенденция к ухудшению взаимодействия. Об этом во вторник, 9 мая, заявил заместитель главы дипломатической миссии РФ в Токио, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.

— Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации: в качестве страны-хозяйки мероприятий «Группы семи» Япония поставила целью возглавить потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву, — отметил он.

Овченко также напомнил, что Япония необоснованно прервала контакты по нескольким направлениям, заморозила золотовалютные резервы Центробанка, а также инициировала ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, передает РИА Новости.

Власти Японии в случае, если «Группа семи» примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может ограничить поставки подержанных автомобилей, сообщает агентство Kyodo. В список может попасть косметика, автомобильные шины и одежда.