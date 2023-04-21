Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки автомобилей в Россию

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Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает агентство Kyodo.

На данный момент Япония в рамках санкций прекратила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 45 тысяч долларов. В случае расширения эмбарго под запрет могут попасть и другие автомобили, в том числе и подержанные.

Также в список может попасть косметика, автомобильные шины и одежда. Кроме того, существует вероятность, что в рамках саммита страны не сумеют согласовать ужесточение мер, говорится в материале.

Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

В Евросоюзе тем временем разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность в том, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.