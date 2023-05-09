Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность
Цивилизация вновь развязала настоящую войну против России, но страна обеспечит свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 мая.
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Приметы и советы
Проще, чем кажется