Как магнитные бури влияют на здоровье

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По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики, на Земле пройдут магнитные бури уровня G2 с 9 по 10 мая. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, для кого опасно это явление.

По словам специалиста, в зоне риска находятся метеозависимые и пожилые люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и хронических заболеваний.

— Магнитные бури увеличивают риск развития инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов и провоцируют сбои сердечного ритма. В эти дни могут обостриться хронические заболевания, начаться головные боли, резкие перепады настроения, упадок сил и нервозность, — рассказала Чернышова.

Кроме того, резко обостряются некоторые психические заболевания. Например, люди могут впасть в депрессию, предупредила специалист.

Однако есть способ в период магнитных бурь снизить негативное влияние данного явления на здоровье, успокоила врач.

— В эти дни необходимо как можно более бережно отнестись к своему здоровью. Нужно соблюдать режим сна, не перенапрягаться и принимать лекарства, которые назначил врач. Кроме того, в период магнитных бурь нельзя подвергать себя стрессу. В эти дни нужно больше гулять на свежем воздухе или уехать на природу, — порекомендовала Чернышова.

Ранее директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал «ВМ», чем опасны магнитные бури G4. По его словам, в основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов.