Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке завершили на 98 процентов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Строительная готовность подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке составляет 98 процентов. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время специалисты завершили монолитные работы, устройство кровли, внутренних инженерных систем, оборудования, а также выполнили отделку. Заканчивается благоустройство прилегающей территории, — рассказал он.

В одноэтажной части здания построили стоянку на 20 автомашин скорой медицинской помощи. В подвале трехэтажной части расположились технические помещения.

На первом этаже обустроены комнаты амбулаторного приема с перевязочной, охраны и пожарного поста. На втором — гардеробные, кладовые мягкого и жесткого инвентаря. На третьем этаже здания расположились административные помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Детско-взрослая поликлиника открылась в столичном районе Солнцево 24 апреля. Новое пятиэтажное здание расположено на улице Юлиана Семенова, дом 2. В медучреждении установили современное оборудование.