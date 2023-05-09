Детско-взрослую поликлинику в Рублеве оснастят современным медоборудованием

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В детско-взрослой поликлинике в поселке Рублево в рамках капитального ремонта установят современное медицинское оборудование. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Это медицинская техника последнего поколения, использование которой позволит повысить качество диагностики и сделать прохождение исследований более комфортным для пациентов, — говорится в сообщении.

Так, в поликлинике появится маммограф с функцией томосинтеза. Аппарат позволит проводить более точные исследования молочных желез.

Помимо этого, в медицинском учреждении установят рентгенодиагностический аппарат, в том числе типа «U-дуга». Делать снимки станет возможно в любом положении пациента — сидя, стоя или лежа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц техники, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.