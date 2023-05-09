Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Детско-взрослую поликлинику в Рублеве оснастят современным медоборудованием

Лейла Алиева
Город
Детско-взрослую поликлинику в Рублеве оснастят современным медоборудованием
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В детско-взрослой поликлинике в поселке Рублево в рамках капитального ремонта установят современное медицинское оборудование. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Это медицинская техника последнего поколения, использование которой позволит повысить качество диагностики и сделать прохождение исследований более комфортным для пациентов, — говорится в сообщении.

Так, в поликлинике появится маммограф с функцией томосинтеза. Аппарат позволит проводить более точные исследования молочных желез.

Помимо этого, в медицинском учреждении установят рентгенодиагностический аппарат, в том числе типа «U-дуга». Делать снимки станет возможно в любом положении пациента — сидя, стоя или лежа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц техники, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

Техника Москва Больницы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте