Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Огонь и порох: как георгиевская лента стала символом Дня Победы и какое значение имеют ее цвета

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как Георгиевская лента стала символом Дня Победы
Фото: Вечерняя Москва

Георгиевская лента является официальным символом Дня Победы в России. «Вечерняя Москва» узнала у историка Светланы Беляевой, как она появилась и приобрела такой статус.

По ее словам, история георгиевской ленточки начинается в XVIII веке. Однако она была других цветов.

— Впервые георгиевской ленточкой Екатерина II наградила солдат за мужество. Она крепилась к ордену Святого Георгия Победоносца, который представлял собой крест и звезды. В ту эпоху георгиевская лента была желтого и черного цветов, — рассказала историк.

И вот спустя время желтые полоски заменили на привычные нам — оранжевые.

В 1917 году во время революции георгиевскую ленту запретили, продолжила Беляева. Ее вернули только во времена Великой Отечественной войны в 1941 году.

— Иосиф Сталин создал орден Славы в годы Великой Отечественной войны. Он представлял собой звезду с пятью концами, а украшала его черно-оранжевая лента, — поделилась специалист.

После развала СССР российские власти придумали знак почета «Георгиевский крест». Именно от него лента получила свое современное название.

Также историк объяснила, что означают цвета георгиевской ленточки.

— Официальные значения цветов: оранжевый — это огонь, а черный — порох, — пояснила Беляева.

Впервые акцию с использованием георгиевской ленточки провели в нашей стране 9 мая 2005 года. С тех пор это неизменный символ Дня Победы, добавила специалист.

День Победы История Великая Отечественная война
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте