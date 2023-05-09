Как Георгиевская лента стала символом Дня Победы

Фото: Вечерняя Москва

Георгиевская лента является официальным символом Дня Победы в России. «Вечерняя Москва» узнала у историка Светланы Беляевой, как она появилась и приобрела такой статус.

По ее словам, история георгиевской ленточки начинается в XVIII веке. Однако она была других цветов.

— Впервые георгиевской ленточкой Екатерина II наградила солдат за мужество. Она крепилась к ордену Святого Георгия Победоносца, который представлял собой крест и звезды. В ту эпоху георгиевская лента была желтого и черного цветов, — рассказала историк.

И вот спустя время желтые полоски заменили на привычные нам — оранжевые.

В 1917 году во время революции георгиевскую ленту запретили, продолжила Беляева. Ее вернули только во времена Великой Отечественной войны в 1941 году.

— Иосиф Сталин создал орден Славы в годы Великой Отечественной войны. Он представлял собой звезду с пятью концами, а украшала его черно-оранжевая лента, — поделилась специалист.

После развала СССР российские власти придумали знак почета «Георгиевский крест». Именно от него лента получила свое современное название.

Также историк объяснила, что означают цвета георгиевской ленточки.

— Официальные значения цветов: оранжевый — это огонь, а черный — порох, — пояснила Беляева.

Впервые акцию с использованием георгиевской ленточки провели в нашей стране 9 мая 2005 года. С тех пор это неизменный символ Дня Победы, добавила специалист.