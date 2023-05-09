«Серебряная ладья»: 90-я эстафета по академической гребле на приз «Вечерней Москвы» прошла в День Победы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Гребном канале в Крылатском 9 мая прошла традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получили переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием 90 лет назад.

Торжественное открытие мероприятия началось с выступления военного оркестра. Потом, чеканя шаг и неся свои флаги, прошли команды Училища олимпийского резерва № 2 (УОР № 2), Московской академии парусного и гребных видов спорта (МАПиГВС), спортивной школы олимпийского резерва «Хлебниково», спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы», ЦСКА, Московского гребного клуба имени адмирала Федора Ушакова, а также команды университетов РГУНГ, РНИМУ, МАИ, РУДН.

С приветственной речью к участникам соревнований обратились президент федерации гребного спорта России, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин; президент федерации гребного спорта в городе Москве, заслуженный работник физической культуры РФ Александр Сазонов; шеф-редактор еженедельного выпуска Сергей Пономарев и заместитель главного редактора Яна Портнова.

Далее по многолетней традиции перед началом эстафеты на воду был спущен венок в память о героях, отстоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне. После выступления танцевального коллектива был дан старт соревнований.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Состязания открыли студенческие команды в спринте на 500 метров. В нем приняли участие команды университетов РГУНГ, РНИМУ, МАИ, РУДН. Победителем стала команда МАИ. Далее был дан старт эстафеты юношей и девушек. В ней приняли участие спортсмены из Училища олимпийского резерва № 2 (УОР № 2), Московской академии парусного и гребных видов спорта (МАПиГВС), спортивной школы олимпийского резерва «Хлебниково», спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы». Победителем стала команда Училища олимпийского резерва № 2 (УОР № 2). Молодых спортсменов наградили сувенирами «Вечерней Москвы» — рюкзаками с логотипом газеты. Обладателями спортивной реликвии — настоящей серебряной ладьи, изготовленной к первой эстафете, прошедшей в 1933 году, стала команда ЦСКА.

На серебряную ладью ежегодно наносится название команды победителя. Даже в годы Великой Отечественной войны состязания на приз «Вечерки» продолжали проходить в столице.

— Каждый год эстафета открывает спортивный сезон по гребному спорту. Мы стараемся сделать ее интереснее и привлекательнее для юных и взрослых спортсменов. Учитывая, что эстафета проходит 9 мая, отдельно благодарю наших ветеранов, которые приехали поддержать ребят в день Великой Победы. Для молодых спортсменов это очень ценно, — сказал президент Федерации гребного спорта России, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Эстафета проводится в 90-й раз. Это говорит о том, что соревнование популярно и пользуется большим успехом у наших спортсменов, все хотят в нем участвовать, поэтому мы вынуждены проводить конкурсный отбор. В этом году первый раз была эстафета на выбывание для студентов. Мы всегда стараемся расширить формат данного соревнования. Так как ощущение причастности к великому и большому празднику через эстафету является главной мотивацией движения к победе. Также все наши ветераны считают эстафету главным спортивным мероприятием года. Здесь они могут увидеть своих коллег, вспомнить, как сами были молодыми, как упорно шли к победе и как непросто она им давалась. Также они могут дать наставления ребятам на будущее, — рассказал президент Федерации гребного спорта в городе Москве, заслуженный работник физической культуры РФ Александр Сазонов.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет всех участников соревнований с прекрасным спортивным праздником!

СПРАВКА

Впервые эстафета для гребцов за кубок газеты «Вечерняя Москва» прошла в 1933 году. Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы нашей страны в свое время принимали участие в эстафете — это было одно из самых популярных соревнований гребцов. Оно проходило и в ЦПКиО имени Горького, и на Водном стадионе, а с 1974 года стало проводиться на вновь отстроенном Гребном канале.

Долгие годы эстафета проходила летом, чаще всего — в первое или второе воскресенье июня. Но в 1975 году, когда страна праздновала 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены впервые собрались 9 мая. Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, — историческая реликвия, изготовленная для первого турнира.