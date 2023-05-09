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ФСБ зафиксировала рост въезжающих в РФ из Прибалтики, Финляндии и Польши в 2023 году

Евгений Жуков
В мире
ФСБ зафиксировала рост въезжающих в РФ из Прибалтики, Финляндии и Польши в 2023 году
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) зафиксировали рост въезжающих в Россию граждан из Финляндии, Польши и стран Прибалтики в январе–марте 2023 года.

Отмечается, что за первый квартал текущего года число приезжающих в страну европейцев увеличилось на 11,8 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. К настоящему моменту в России зафиксировали около 114 тысяч таких поездок против почти 102 тысяч в 2022-м.

Чаще всего Россию посещали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Польши и Эстонии. Так, эстонцы приезжали 20,7 тысячи раз, а жители Финляндии — 23,6 тысячи. Поляки же увеличили число посещений РФ в сравнении с прошлым годом на 69 процентов, литовцы — на 42,5 процента, а латвийцы — на 31,7 процента, передает РБК.

При этом страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для россиян, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу, рассказали в материале «Вечерней Москвы».

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