Как войти в рабочий режим после праздников

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Если человеку нравится его работа, то возврат к рабочему ритму не должен вызывать отвержения. Однако даже в этом случае стоит дополнительно позаботиться о своем комфорте. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась семейный психолог Наталья Наумова.

Правильное питание

По ее словам, после праздничных дней стоит подготовить организм к возврату в рабочий ритм. В частности, необходимо вспомнить о здоровом питании.

— Если человек злоупотреблял алкоголем, то от этого нужно отказываться. Надо пить больше воды, уменьшить количество соли и, наоборот, увеличить количество клетчатки в рационе, — посоветовала Наумова.

Полноценный сон

Если во время праздников человек недосыпал, то нужно это компенсировать, уверена психолог. По ее мнению, в конце праздников не стоит отказывать себе в удовольствии поспать от 9 до 12 часов в сутки — это позволит восстановить силы.

Физические нагрузки

Кроме того, нужно плавно увеличивать физические нагрузки. Особенно это необходимо, если на праздниках человек вел сидячий образ жизни. Активные упражнения в крайнем случае можно заменить обычной ходьбой, уточнила психолог.

Позитивные мысли

Перед возвратом к работе человеку следует подумать о том, чем именно ему нравится его деятельность, подчеркнула Наумова.

— Важно стараться искать в работе плюсы, вспомнить что-то хорошее, подумать про приятные эмоции от предстоящей встречи с коллегами, — порекомендовала психолог.

Приятные планы на вечер

После первого рабочего дня стоит спланировать что-то приятное, посоветовала специалист. Это может быть встреча с друзьями, поход в кино или театр.

Важно

Тяжелый возврат к работе — симптом состояния, требующего обращения к психологу, предупредила Наумова.

— Необходимо думать про работу и визуализировать все в позитивном ключе, вспомнить что-то хорошее, почему вы выбрали эту работу. Очень часто людям не нравится их работа, они не могут думать о ней позитивно, им очень тяжело возвращаться к рабочей деятельности. Нужно понять, с чем это связано, обычно этому есть какие-то объяснения. Если работа становится мучительным тяжким бременем и на нее очень не хочется выходить, то это повод подумать о том, чтобы обратиться к психологу, — заключила специалист.