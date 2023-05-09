Спектакль о детях блокадного Ленинграда представили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 9 мая, в Музее Победы состоялся показ спектакля «Дети блокадного Ленинграда. Хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Спектакль рассказывает о жизни детей, которые, несмотря на юный возраст, успели ощутить на себе весь ужас войны. Постановку в рамках программы «Школьный музей Победы» подготовили ученики и учителя московской школы № 2097. Гости музея могли посмотреть спектакль совершенно бесплатно.

По словам руководителя музея школы № 2097 Галины Зыбкиной, детям удалось показать, как их ровесники в годы войны «переносили все тяготы и лишения в блокадном городе» наравне со взрослыми. Гостям представили действие в четырех сценках: «Декабрь 1941-го», «Квартира Васнецовых», «Карточки» и «Месяц жизни».

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.