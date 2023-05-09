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Приметы и советы

«Нельзя доверять»: Илон Маск усомнился в надежности мессенджера WhatsApp

Евгений Жуков
В мире
«Нельзя доверять»: Илон Маск усомнился в надежности мессенджера WhatsApp
Фото: NASA

Американский бизнесмен и владелец сервиса Twitter Илон Маск выразил мнение, что мессенджеру WhatsApp не стоит доверять.

— WhatsApp нельзя доверять, — написал миллиардер на своей странице в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей о том, что упомянутый мессенджер несколько раз сам включал микрофон на гаджете, пока он спал.

Помимо этого Маск заявил, что основатели приложения WhatsApp покинули команду разработчиков в негодовании, после чего еще и запустили кампанию против Facebook*. Позже основатель компании SpaceX на своей странице добавил, что лучше вообще «не доверять ничему».

При этом основатель и бывший глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что не считает бизнесмена Илона Маска лучшим владельцем платформы.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября 2022 года. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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