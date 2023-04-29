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«Все пошло не так»: основатель Twitter раскритиковал работу Маска в качестве владельца соцсети

Полина Пашкина
В мире
«Все пошло не так»: основатель Twitter раскритиковал работу Маска в качестве владельца соцсети
Фото: shutterstock

Основатель и бывший глава компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Джек Дорси заявил в субботу, 29 апреля, что не считает бизнесмена Илона Маска лучшим владельцем платформы.

При этом, по его словам, альтернативных ему вариантов не было. Дорси считает, что лучше для Twitter принадлежать Маску, а не «фондам и активистам Уолл-стрит».

— Все пошло не так. Я не думаю, что он действовал правильно, после того как понял, что выбрал неудачное время для покупки соцсети, — приводит слова Дорси издание Bloomberg.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.

После покупки Twitter Маск распустил совет директоров компании. По некоторым данным, это было сделано в соответствии с договоренностями о приобретении организации со стороны бизнесмена.

Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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