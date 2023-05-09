CNN: Суд признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл

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Присяжные федерального суда Манхэттена признали бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил телеканал CNN.

Теперь 45-й американский президент должен выплатить Кэрролл два миллиона долларов в качестве компенсации для возмещения ущерба за домогательства и три миллиона долларов за клевету и репутационный ущерб.

В общей сложности сумма исковых выплат достигла почти пяти миллионов, говорится в материале.

В начале апреля суд в Нью-Йорке предъявил экс-лидеру Соединенных Штатов обвинение более чем по 30 пунктам. Впервые в истории Америки бывший глава государства стал фигурантом уголовного дела. Трамп в свою очередь вину не признал и подтвердил свое намерение в будущем снова встать у руля страны. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».