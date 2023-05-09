Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Херсонская улица, 7к1 Карта всех событий

Возгорание в жилом многоэтажном доме произошло в столичном районе Зюзино. Об этом во вторник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в доме, расположенном по адресу улица Херсонская, дом № 7, в настоящее время осуществляется эвакуация жителей. Само возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.