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Полковник Макгрегор: Зеленский пытается втянуть США в вооруженный конфликт с Россией

Ирэна Колесова
В мире
Полковник Макгрегор: Зеленский пытается втянуть США в вооруженный конфликт с Россией
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский собирается втянуть Соединенные Штаты в вооруженное противостояние с Россией. Такую уверенность выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

— Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на своей стороне, — заявил эксперт в своем блоге на YouTube.

В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что киевские власти публично специально занижают потери ВСУ. Хотя на самом деле, по его данным, количество погибших солдат в разы выше, чем это пытается представить украинская верхушка.

Макгрегор выражал уверенность, что политическая судьба Владимира Зеленского окажется незавидной. По его словам, президент Украины не смог сдержать предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него. Полковник отметил, что политик на момент предвыборной компании даже не говорил на украинском, потому что его родным языком был русский. Именно поэтому его выбрали люди: они верили, что он сможет разрешить конфликт с Россией.

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