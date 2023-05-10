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RT: 40 военных ВСУ насмерть отравились пельменями от волонтеров

Ирэна Колесова
В мире
RT: 40 военных ВСУ насмерть отравились пельменями от волонтеров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские военные отыскали в одном из групповых чатов ВСУ голосовые сообщения, из которых следует, что порядка 40 бойцов украинской армии отравились и скончались после употребления пельменей. Такую информацию распространил военкор RT Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.

Известно, что все случилось в 30-й механизированной бригаде. По предварительным данным, пельмени передали военным в рамках некоей гуманитарной помощи. Ее поставили неизвестные волонтеры, которые по итогу для ВСУ оказались якобы непроверенными.

С тех пор, по сведениям военкора, командование ВСУ перестало принимать помощь от тех, с кем не знакомо лично.На данный момент непонятно, была ли это преднамеренная акция или же просто пельмени оказались плохого качества, настолько, что это могло привести к смерти людей, отмечает военкор в своем сообщении.

95-я бригада ВСУ сообщила о гибели зенитчика Андрея Линийчука, у которого был позывной «Кельт». В Киеве сообщили, что его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании. Именно он первым использовал в бою британский ПЗРК Starstreak. Он погиб во время обстрела, сообщили украинские СМИ.

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