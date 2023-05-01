ВСУ сообщили о ликвидации легендарного украинского зенитчика

Фото: Минобороны РФ

По данным издания «Страна.ua», 95-я бригада сообщила о гибели зенитчика Андрея Линийчука, у которого был позывной «Кельт».

— Погиб легендарный зенитчик Кельт. Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании, — говорится в сообщении.

Именно он первым использовал в бою британский ПЗРК Starstreak. Он погиб во время обстрела, и его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании.

Минобороны Украины также подтвердило эту гибель в своем Twitter-аккаунте.

Российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске, заявил военный эксперт Алексей Леонков.