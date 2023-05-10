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«МК»: Военкор Котенок сообщил о возможной попытке контрнаступления ВСУ в ближайшие часы

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«МК»: Военкор Котенок сообщил о возможной попытке контрнаступления ВСУ в ближайшие часы
Фото: Минобороны РФ

Российский военный блогер Юрий Котенок сообщил, что, по некоторым данным, ВСУ подготавливаются к началу контрнаступления уже в ближайшие часы. Они собираются пойти на прорыв в зоне проведения российской СВО, подчеркнул военкор.

— Высока вероятность ближайших суток (часов), — написал Котенок.

По его данным, свой прорыв бойцы ВСУ будут пробовать провести одновременно по нескольким направлениям. Приоритет при этом будет отдаваться Приазовскому фронту, отметил Котенок. По его словам, у российских военных в целом есть понимание, где именно будет проводиться наступление, передает слова военкора MK.RU.

О готовящемся наступлении ВСУ сообщал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, украинские военные на данный момент ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время приступят к контрнаступлению. Пригожин добавил, что бойцы «Вагнера» не покинут Артемовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили только 10 процентов от запрашиваемого оружия.

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