Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин заявил, что ВСУ «рвут фланги» на Артемовском направлении

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил, что ВСУ «рвут фланги» на Артемовском направлении
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Украинские военные на данный момент ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время приступят к контрнаступлению. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во вторник, 9 мая.

— Сегодня они рвут фланги на Артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору, — отметил он.

Пригожин добавил, что бойцы «Вагнера» не покинут Артемовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили только 10 процентов от запрашиваемого оружия, передает Telegram-канал пресс-службы главы ЧВК.

7 мая Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Украина Спецоперации Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте