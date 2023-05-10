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Политолог Харрис: Зеленский вынашивает планы по военному захвату Крыма

Ирэна Колесова
Политика
Политолог Харрис: Зеленский вынашивает планы по военному захвату Крыма
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не станет отказываться от своей идеи захватить не только Запорожье, но и Крым, даже если между Киевом и Москвой возникнет временное перемирие. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

Эксперт уверен, что если будет подписано соглашение о перемирии, оно все равно не поможет убавить настроения лично украинского лидера.

— Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем, — спрогнозировал Харрис в своей статье для издания 19FortyFive.

Эксперт уверен, что даже после перемирия в Киеве найдут собственные стимулы для возобновления противостояния, чтобы обеспечить те условия переговоров, которые покажутся выгодными именно украинской верхушке.

Среди некоторых военных экспертов бытует мнение, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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