Военный аналитик признал неспособность американского оружия противостоять армии РФ

Фото: shutterstock

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest.

— Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины, — пишет эксперт в своей статье.

Ламер поясняет, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно. Ламер считает, что такие системы могут породить на Украине неоправданное ощущение защищенности, а в итоге количество жертв конфликта будет только увеличиваться, поскольку Киев на этом фоне продолжит оттягивать мирные переговоры.

18 апреля стало известно, что очередная система противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставлена на территорию Украины. В обновленном перечне, где на регулярной основе публикуются сведения о военной поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказанной немецкой стороной, говорится, что Берлин передал Киеву систему противовоздушной обороны Patriot с необходимыми снарядами.