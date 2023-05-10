В сербском Белграде пассажиров не посадили на рейс в Москву

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В неприятную историю попали пассажиры рейса, который следовал из сербского Белграда в Москву. Сотрудники авиакомпании Air Serbia не допустили до регистрации клиентов с билетами из-за отсутствия мест.

По предварительным данным, среди тех, кто не смог вылететь в российскую столицу, были в том числе и пенсионеры из Нижнего Новгорода. Они не стали ждать и сразу же поделились своей проблемой с турагентом.

Сообщается, что самолет, на который не смогли попасть россияне, вернулся в Шереметьево около 19 часов вечера по московскому времени. Людям пришлось просидеть в воздушной гавани Никола Теслы не один час, пока в авиакомпании обещали предоставить им информацию, пишет портал TourDom.ru.

Сербия стала одной из стран, где до сих пор россияне могут оформить банковские карты систем Visa и Mastercard. Все дело в том, что после ухода платежных систем россияне лишились возможности оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и сервисах. Из-за этого в России возник спрос на так называемые карточные туры — поездки в государства ближнего зарубежья, чтобы оформить там карту местного банка. «Вечерняя Москва» разобралась, какие страны предоставляют подобную возможность, сколько будет стоить такой тур и в каких случаях может пригодиться карта зарубежного банка.