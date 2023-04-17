«Карточные» туры: куда можно поехать за банковской картой и сколько это стоит в 2023 году

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После ухода платежных систем Visa и Mastercard россияне лишились возможности оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и сервисах. Из-за этого в России возник спрос на так называемые карточные туры — поездки в государства ближнего зарубежья, чтобы оформить там карту местного банка. «Вечерняя Москва» разобралась, какие страны предоставляют подобную возможность, сколько будет стоить такой тур и в каких случаях может пригодиться карта зарубежного банка.

Кому нужны карты иностранного банка

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в большинстве случаев банковские карты других стран интересны предпринимателям:

— В основном эти карты оформляют бизнесмены, у которых идет товарооборот из-за границы, чтобы у них была возможность расплачиваться за товары. Пока есть возможность покупать иностранную валюту в наличном эквиваленте, особой нужды в этих картах для многих граждан России нет.

Между тем у некоторых россиян действительно возникает необходимость иметь зарубежную карту для собственных нужд, заметил Мельник. Например, геймеры приобретают иностранные карты для покупки игр у компаний, ушедших из России. Таким же образом оплачиваются и большинство сервисов, на которых работают российские программисты.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что есть и другие задачи, которые россиянам помогает решать карта зарубежного банка.

— Если раньше люди оформляли зарубежные банковские карты под цели, связанные преимущественно с путешествиями или с работой, то сейчас в этом списке и новые приоритеты, — рассказал АТОР один из экспертов. — Это покупка за рубежом автозапчастей, электроники, брендовых вещей, которые больше не доступны в России. Особенно это касается автомобильного сегмента, в котором из-за ухода западных производителей возник большой дефицит запчастей и аксессуаров.

В АТОР также полагают, что карты иностранных банков могут понадобиться путешественникам, а также людям, имеющим родственников за рубежом.

В каких странах можно оформить карту

По словам Мельника, россияне могут оформить карту иностранного банка в нескольких государствах:

— В основном напрямую за картой не едут. Люди предпочитают совмещать получение карты вместе с отдыхом. А так в Турции карту можно получить уже через два дня. Есть варианты в Сербии. Если поближе, то за картой можно отправиться в Узбекистан или Казахстан.

В АТОР сообщили, что ряд туроператоров предлагают «карточные» туры в Армению, Белоруссию и Киргизию. При этом туры в Сербию практически отсутствуют на рынке из-за низкого спроса. Последнее связано с высокой стоимостью перелета в эту страну.

Мельник обратил внимание, что есть и альтернативный вариант для желающих расплачиваться за границей, который позволит не ехать в другую страну.

— Можно получить карту китайской платежной системы Union Pay, которую в России уже предоставляют определенные банки. Эту карту часто можно использовать для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Какие документы нужны для оформления карты

Как отметил Мельник, в большинстве случаев для получения банковской карты за границей нужен небольшой пакет документов.

— Обычно достаточно копии паспорта и заявления на открытие счета для нерезидента. Но нужно нотариально заверять документы. В Казахстане и Узбекистане достаточно нотариального согласия из России.

При этом в некоторых странах ситуация усложнилась, заметили в АТОР. Например, для получения карты армянского банка заявителю нужно предоставить вид на жительство или договор аренды жилья. Альтернативным вариантом может быть местный трудовой договор.

Для открытия счета в казахстанском банке также потребуется местный ИИН (аналог российского ИНН).

Сколько стоят «карточные» туры

Наибольшая статья расходов при поездке за заграничной картой приходится на перелеты, подчеркнул Мельник.

— Основная часть денег за «карточный» тур уходит на авиабилеты, которые сейчас невероятно дорогие. Билеты в тот же самый Казахстан туда-обратно обойдутся минимум в 30 тысяч рублей. Поездка за картой в другую страну должна занять минимум четыре дня, поэтому нужно заложить расходы на жилье.

Стоимость «карточного» тура зависит от сезонности, уточнил эксперт. Так, сейчас в Турцию на одного человека с проживанием и питанием такая поездка со всеми расходами обойдется в 50 тысяч рублей. Но уже в мае сумма составит 75 тысяч. Подорожание продолжится и дальше по мере приближения к лету, предупредил специалист.

В среднеазиатских странах стоимость открытия карты будет ниже, заметил он.

— В Узбекистане или Киргизии все зависит от того, какими авиалиниями лететь. Но в любом случае цена перелета будет не меньше 30 тысяч рублей. А оформление самой карты в том же Узбекистане обойдется в 15 тысяч, — сказал эксперт.

По данным АТОР, стоимость «карточного» тура отличается у разных туроператоров. Например, у одного из российских туроператоров тур с вылетом из Москвы в Узбекистан составит 58 тысяч, в Армению — 60 тысяч рублей с человека. А у другого туроператора цена услуги начинается от 35 тысяч рублей.

При этом, отмечают в ассоциации, быстрее всего оформить карту можно в Киргизии: там процесс займет 2–3 дня. Это связано с тем, что киргизские банки заранее принимают анкеты клиентов.