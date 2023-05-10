Пентагон утверждает, что Украина якобы сбила российский «Кинжал» из переданного ей комплекса Patriot

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Министерство обороны США высказало утверждения о том, что Украине якобы удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» при помощи переданного ей Западом комплекса ПРО Patriot. Об этом заявил во вторник, 9 мая, на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

— Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot, — сказал он.

Ранее распространялись сведения, что на Украину системы Patriot передавались от властей Нидерландов и Германии. На этом фоне Райдер не стал уточнять, чей именно комплекс якобы смог сбить российскую ракету, передает ТАСС.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер. Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.