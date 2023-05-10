Врач Амбани: Ранние признаки рака печени можно заметить во время еды

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Рак печени, как и многие другие онкологические заболевания, оказывается крайне сложно определить на ранней стадии. Симптомы становятся явными только тогда, когда опухоль уже начинает прогрессировать. Однако некоторые признаки могут помочь выявить болезнь еще в самом ее начале. Симптомы назвал доктор медицины Джозеф Амбани.

По словам доктора Амбани, симптомы рака печени, которые возникают в самом начале, ощущаются именно во время приема пищи. В этот момент стоит обратить на них внимание, уверен специалист.

— Заболевшие люди теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за возникающего дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, даже употребление небольшого количества пищи вызывает в случае рака боль и дискомфорт в области желудка, — сказал специалист для издания Mirror.

По словам медика, нужно обратить внимание на необъяснимую потерю веса, на пожелтение кожи и глаз, на асцит, на одышку и постоянные усталость и тошноту. Все это может говорить о начальной стадии рака печени, подчеркнул Амбани.

Печень остается одним из самых важных органов в нашем организме. Она очищает кровь, производит желчь, принимает участие в процессах метаболизма. Однако не все люди вовремя уделяют внимание здоровью печени, и иногда потом приходится проходить лечение. Врачи рассказали, как сберечь этот жизненно важный орган без применения лекарств.