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Приметы и советы

Врачи назвали четыре простых способа защитить печень от вредного воздействия

Ирэна Колесова
Общество
Врачи назвали четыре простых способа защитить печень от вредного воздействия
Фото: Pixabay

Печень остается одним из самых важных органов в нашем организме. Она очищает кровь, производит желчь, принимает участие в процессах метаболизма. Однако не все люди вовремя уделяют внимание здоровью печени, и иногда потом приходится проходить лечение. Врачи рассказали, как сберечь этот жизненно важный орган без применения лекарств.

Во-первых, нужно пить больше воды. За счет нее печень начинает лучше работать, токсины легче выводятся из организма.

Во-вторых, необходимо есть меньше жирного и постараться ограничить употребление алкоголя. Жирная пища повышает нагрузку на печень, а алкоголь может привести даже к циррозу.

Токсичных веществ в целом нужно стараться избегать. Даже вредных добавок, например, в специях, или же овощей и фруктов, обработанных пестицидами. Рацион должен быть максимально органическим.

Кроме того, крайне важно сохранять умеренную физическую активность. Переусердствовать не обязательно, а вот регулярные умеренные нагрузки положительно влияют на печень и даже могут снизить уровень холестерина в крови, пишет портал PrimaMedia.

С возрастом такой важный орган организма человека, как печень, может снизить эффективность своей работы. Но есть три простых способа продлить нормальное функционирование этого органа. Так, по словам врачей, людям старше 45-ти лет нужно избегать употребление алкоголя, который может не просто ухудшить работу печени, но и привести к множеству заболеваний.

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