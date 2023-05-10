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Маск рассказал, на каких условиях в Twitter пройдет шоу скандально уволенного ведущего Карлсона

Ирэна Колесова
Общество
Маск рассказал, на каких условиях в Twitter пройдет шоу скандально уволенного ведущего Карлсона
Фото: NASA

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сказал, что если ведущий Такер Карлсон действительно запустит собственное шоу на платформе Twitter, то ему придется работать на полностью равных условиях с каждым остальным пользователем социальной сети. Маск добавил, что на данный момент он не подписывал с Карлсоном никаких рабочих соглашений.

— Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента, — написал Маск в Twitter.

Кроме того, предприниматель предупредил ведущего, что работа в Сети сильно отличается от телеэфиров. Хотя бы уже потому, что в интернете в любую секунду на пользователя может обрушиться критика, начнут звучать иные мнения и опровержения. Помимо этого, Маск напомнил, что введение в заблуждение приведет к последствиям в рамках правил Twitter.

Такер Карлсон ранее объявил, что собирается запустить именно в Twitter новую версию шоу. Он подчеркнул, что данная социальная сеть остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова, и что ему это особенно важно.

Американские СМИ сообщали, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить настоящую войну уволившему его телеканалу. По данным журналистов, сейчас прославленный на весь мир ведущий готовится создать свою собственную «медиаимперию». Чтобы добиться такой возможности, Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает только в 2025 году.

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