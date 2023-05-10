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Военный эксперт Насонов: Киев подготовил к контрнаступлению около 80 тысяч солдат

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военный эксперт Насонов: Киев подготовил к контрнаступлению около 80 тысяч солдат
Фото: Минобороны РФ

Украинское командование успело подготовить порядка 80 тысяч солдат к тому, чтобы Киев в ближайшее время начал контрнаступление. С таким заявлением выступил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

— На Украине сформировано порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч, — цитирует аналитика URA.RU.

По словам Насонова, Запад наобещал Киеву поставки множества техники, однако и она не сможет сохранить весь личный состав ВСУ, который собирается наступать. Кроме того, военный эксперт предполагает, что даже такого количества солдат будет слишком мало, чтобы наступление ВСУ действительно прошло успешно.

Российский военный блогер Юрий Котенок сообщил, что, по некоторым данным, ВСУ подготавливаются к началу контрнаступления уже в ближайшие часы. Они собираются пойти на прорыв в зоне проведения российской СВО, подчеркнул военкор.

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