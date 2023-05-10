Можно ли переписку считать изменой

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Секс-переписки для некоторых мужчин — обыденность, которую они не считают изменой. Однако их вторая половинка может быть с этим не согласна. Такое общение зачастую ведет к охлаждению в реальных отношениях и даже разрыву. Можно ли считать виртуальный секс предательством, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

Считается ли переписка изменой

По словам психолога Андрея Зберовского, переписки любого характера (сексуального или просто романтического — прим. «ВМ») за спиной у супруги или девушки ведут к настоящим встречам с последующими реальными изменами:

— Если мужчина поддерживает системную переписку с другой женщиной на сексуальные темы, может возникнуть влюбленность, а это охладит основные отношения. Поэтому такие переписки можно принимать за неверность партнера.

Измена, пояснил специалист, предполагает наличие осмысленного контакта с двух сторон, когда оба человека понимают, о чем и с кем они ведут диалог:

— Например, лайки в социальных сетях сложно приравнять к измене. Да, это неприятное мужское действие с точки зрения женщины, но это нельзя называть предательством или неверностью, — уверен Зберовский. — Когда мужчина оценивает фотографию посторонней женщины, она не понимает подтекста, который может вкладывать в это действие мужчина.

Почему мужчины это делают

Психолог рассказал, что за виртуальным флиртом и сексуальными отношениями стоит множество причин. Среди них:

Дискомфорт в отношениях — когда мужчина не получает необходимых ему эмоций с основным партнером, он ищет их в других женщинах.

Комплексы — детские травмы или последствия неудачных отношений могут стать толчком для начала виртуальных отношений «на стороне».

Тщеславие — таким общением мужчина может повышать уровень самомнения, потому что в его голове появляется картинка, что он может завоевать внимание любой женщины.

Несмотря на любое внимание мужчины по переписке, девушка, которая общается с ним виртуально, должна понимать, что он будет стараться сохранить основные отношения, даже если будет уделять ей много внимания в сообщениях:

— Мужчина всегда пытается усидеть на двух стульях и сохранить все отношения. Это можно назвать синдромом мужского раздвоения, когда он пытается успеть везде.

Но с другой стороны, Зберовский заметил, супруга или реальная девушка такого любвеобильного персонажа может не надеяться, что он вмиг станет верным, если партнерша вскрыла его виртуальные связи:

— Когда реальная женщина выявляет секс-переписки партнера, как бы он ни клялся, что этого больше не повторится, он будет продолжать общаться с другими. Это генетически заложенная программа мужчины.

Виновата ли женщина

По мнению психолога, мужчина, у которого есть отношения, общаясь с другой женщиной, может наговорить ей, что у него проблемы с супругой, что его не понимают и он хочет разойтись:

— Такие мужчины делают это, чтобы замотивировать женщину играть по их правилам. В этом случае девушка из переписки не испытывает чувства вины, потому что считает, что и до нее в отношениях мужчины не было ничего хорошего.

Но если женщина адекватно оценивает происходящее, она осознает степень своей причастности к ухудшению официальных взаимоотношений «виртуального друга», считает Зберовский.