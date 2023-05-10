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Приметы и советы

Врач Гуреева назвала три действенных способа избавиться от жира на животе

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Врач Гуреева назвала три действенных способа избавиться от жира на животе
Фото: Pixabay

Жир на животе не так легко согнать, особенно если у человека от природы медленный обмен веществ. Однако есть три правила, которым стоит следовать, чтобы похудеть без вреда для здоровья.

Для начала важно для себя понять, действительно ли с метаболизмом что-то не так. Крайне важно наращивать мышечную массу, поскольку мышцы активно расходую энергию, даже когда сам человек находится в расслабленном состоянии.

— Мышцы в вашем теле являются очень метаболически активной тканью, потому что они расходуют энергию каждый день, даже когда вы отдыхаете. Это свойство может принести вам большую пользу при похудении с медленным обменом веществ, — рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева для издания «МедикФорум».

Важно начать силовые тренировки заранее, а также избегать полного голодания, ведь оно еще сильнее замедляет метаболизм. В пищу можно употреблять и жиры, например, орехи или авокадо. Главное составлять свой рацион так, чтобы всего в нем оказалось в меру, отметила специалист.

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как избавиться от лишнего веса без вреда для организма. Главное — снижать вес постепенно. Резкое похудение нежелательно, так как оно отрицательно влияет на организм и, скорее всего, набранные килограммы скоро вернутся. Соки, газировки, морсы, энергетические и другие подслащенные напитки содержат много сахара и калорий. Их лучше исключить из рациона.

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