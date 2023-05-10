Стартовал прием заявок на соискание премии Архсовета Москвы в области архитектурной журналистики

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В столице стартует прием заявок на соискание премии в области архитектурной журналистики. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Принять участие могут журналисты, а также блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города. Среди номинаций: «Адаптация 2.0», «Журналист года», «Материал года» и «Видеосюжет года».

Отправить заявку на участие можно не более чем по трем направлениям. При этом заявки принимаются до 10 июня включительно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе начался прием заявок на участие в конкурсе городской фотографии «Планета Москва». В этом году конкурс проводится в десятый раз. Газета «Вечерняя Москва» является многолетним информационным партнером конкурса.

Заявки на участие принимаются до 30 июня по четырем номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город»; «Городской пейзаж»; «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».