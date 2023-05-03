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Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографии «Планета Москва»

Лейла Алиева
Город
Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографии «Планета Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице начался прием заявок на участие в конкурсе городской фотографии «Планета Москва». Об этом в среду, 3 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Приглашаем к участию профессиональных фотографов и любителей. Уверен, что в ваших работах отразится не только отрезок истории градостроительного развития столицы, но и любовь к нашему городу, — отметил он.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня по четырем номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город» (акцент на людях и жителях мегаполиса); «Городской пейзаж» (реновация, отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек); «Архитектура Москвы. Связь времен» (акцент на одном здании, интерьере либо экстерьере, элементах фасадов); «Динамика мегаполиса» (развитие транспортной системы города, Москва строительная). По итогам конкурса организаторы проведут выставку работ финалистов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также юных жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе «Молодые звезды Москвы». Организаторы ответят на заявки юных артистов до 25 мая.

14 мая в Москве состоится церемония награждения победителей всероссийского литературного конкурса «ПрофДетЛит». В нем приняли участие более 300 писателей, представивших сказки, стихи, рассказы, приключения, повести, детективы для детей от 4 до 12 лет.

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