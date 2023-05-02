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Юных жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе «Молодые звезды Москвы»

Полина Пашкина
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Юных жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе «Молодые звезды Москвы»
Фото: Pixabay
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Детей в возрасте от 7 до 16 лет пригласили принять участие в конкурсе талантов «Молодые звезды Москвы». Их выступления оценят знаменитые артисты. Прием заявок продлится до понедельника, 15 мая.

Шоу состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в начале июня. Организаторы ответят на заявки юных артистов до 25 мая.

Будущим участникам необходимо направить по адресу электронной почты deti.ag@manage.mos.ru категорию, в которой будут представлены творческий номер, фамилия, имя и отчество, возраст, e-mail и контактный телефон, а также прикрепить к письму видеозапись выступления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Праздник в Парке Горького, в рамках которого состоится конкурс талантов, организуют в честь девятилетия проекта «Активный гражданин». Участие в нем примут знаменитые артисты, писатели и музыканты. Детей ждет специальная развлекательная программа.

В проекте «Активный гражданин» москвичи также могут проголосовать за детские рисунки, которые украсят лимитированную серию карт «Тройка». Конкурс работ приурочили к Международному дню защиты детей.

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