Кардиолог Кореневич назвала напитки, которые могут вызвать паническую атаку

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Существует несколько напитков, которые способны спровоцировать паническую атаку и ухудшить эмоциональное состояние человека. Подробнее о них рассказала кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Среди таких напитков специалист выделила кофе и алкоголь. При этом сами по себе они не влияют на эмоциональное здоровье, но могут ухудшить уже существующие проблемы.

— Кофе ничего не стимулирует. Он блокирует тормозящие процессы на 30, максимум 40 минут. Благодаря этому эффекту, немного увеличивается артериальное давление и частота сердечных сокращений. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги, — пояснила Кореневич.

Что касается алкоголя, то под действием ферментов печени он превращается в ацетальдегид, что вызывает спазм сосудов, повышение давления, а также усиление тревоги. При этом в небольших дозах алкоголь способен снимать напряжение.

Приступ паники могут вызвать также острые специи, приправы, чеснок, лук, горчица, пряности и экзотические продукты, написала кардиолог в своем Telegram-канале.

Специалисты из издания Esquire провели опрос среди кофеманов. В результате выяснилось, что чрезмерное употребление кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.