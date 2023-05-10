Ефимов: Число предприятий МСП в Москве выросло почти на восемь процентов за год

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год количество представителей МСП в Москве возросло на 7,8 процента. По состоянию на начало апреля оно составляло 868 тысяч. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе удалось создать благоприятный климат для работы бизнеса, так как в столице действуют различные меры поддержки, позволяющие ему развиваться и быстро реагировать на рыночные изменения.

— За год число юридических лиц — субъектов МСП в столице — выросло на 8,9 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 6,5 процента, почти до 478 тысяч и 390 тысяч соответственно по состоянию на начало апреля этого года, — рассказал заммэра.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, свыше 273 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства заняты в торговой сфере, 109 тысяч — в технической и 90,7 тысячи — в строительной.

Согласно данным проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по состоянию на начало прошлого месяца в секторе МСП трудились 3,1 миллиона человек. За год их число возросло на 4,2 процента, если сравнивать с показателями апреля 2022 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 мая рассказал, что столичные предприятия сферы научных исследований и разработок за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть. Они заработали 65,4 миллиарда рублей.