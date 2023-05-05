Собянин рассказал о работе научных предприятий в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Развитие научных исследований и разработок — одно из важных направлений для импортозамещения в столице. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Столичные предприятия сферы научных исследований и разработок за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть. Они заработали 65,4 миллиарда рублей, — сказал он.

Быстрое развитие таких предприятий стоит связывать с поддержкой города. В частности, столичные власти выдают компаниям субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.

Кроме того, для таких компаний действует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр выразил уверенность, что Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с международным давлением после начала спецоперации. По словам главы города, столичная промышленность продолжает развиваться, все главные городские программы реализуются.

Недавно председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева выразила мнение, что использование офсетных контрактов дает возможность форсировать процессы импортозамещения. По ее словам, заключение офсетного контракта между Москвой и Самарской областью позволит обеспечить стабильность поставок медицинской продукции, а также запустить рост отечественного производства в регионах.