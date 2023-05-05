Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о работе научных предприятий в Москве

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о работе научных предприятий в Москве
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Развитие научных исследований и разработок — одно из важных направлений для импортозамещения в столице. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Столичные предприятия сферы научных исследований и разработок за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть. Они заработали 65,4 миллиарда рублей, — сказал он.

Быстрое развитие таких предприятий стоит связывать с поддержкой города. В частности, столичные власти выдают компаниям субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.

Кроме того, для таких компаний действует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр выразил уверенность, что Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с международным давлением после начала спецоперации. По словам главы города, столичная промышленность продолжает развиваться, все главные городские программы реализуются.

Недавно председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева выразила мнение, что использование офсетных контрактов дает возможность форсировать процессы импортозамещения. По ее словам, заключение офсетного контракта между Москвой и Самарской областью позволит обеспечить стабильность поставок медицинской продукции, а также запустить рост отечественного производства в регионах.

Бизнес импортозамещение Москва Сергей Собянин
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте