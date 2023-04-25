Собянин: Москва достойно проходит испытания, связанные со спецоперацией

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с международным давлением после начала спецоперации. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— С начала СВО мы проходим новый этап испытаний — это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания, — сказал он.

По словам главы города, столичная промышленность продолжает развиваться, и все главные городские программы реализуются, сообщает РИА Новости.

Также Собянин рассказал, как реализуются дизайнерские решения, которые отечественные компании получили в рамках проекта «Фабрика дизайна». Он напомнил, что проект был создан в 2022 году с целью оказания помощи компаниям из России по созданию эстетичной продукции в условиях санкций. Агентство креативных индустрий провело в 2022-м первый конкурс на разработку дизайна для компаний из 68 регионов страны.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что прозрачные условия и удобные сервисы столичного портала поставщиков помогают стимулировать импортозамещение. Город благодаря этому без особых потрясений прошел пандемию COVID-19 и выдержал санкции Запада, уточнила она.