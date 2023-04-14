Депутат МГД Гусева: Столичный портал поставщиков стимулирует развитие импортозамещающих производств

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Прозрачные условия и удобные сервисы столичного портала поставщиков помогают стимулировать импортозамещение. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В сложные периоды госзаказ выступает мощным стабилизирующим фактором — город продолжает закупки для нужд московских учреждений, ведет инфраструктурные проекты, что позволяет продолжать работу тысячам подрядчиков, поставщиков, производителей, — сказала парламентарий.

Город благодаря этому без особых потрясений прошел пандемию COVID-19 и выдержал санкции Запада, уточнила она. Экономическая политика столичных властей и мэра Сергея Собянина позволяет выдерживать такие кризисы именно благодаря тому, что малый и средний бизнес получает прямую и опосредованную поддержку, подчеркнула депутат.

Уже 79 процентов закупок на портале — это товары, материалы отечественного производства. Данный факт является четким индикатором того, что импортозамещающие мощности работают, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

По итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше всего контрактов, а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта. Второе место заняла хозяйственная продукция, техника и бытовая химия (15,6 тысячи контрактов). Тройку лидеров замкнули канцтовары, учебники и иные бумажные изделия (12,1 тысячи контрактов).