Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Гусева: Офсетные контракты позволяют форсировать процессы импортозамещения

Евгений Силаев
Город
Депутат МГД Гусева: Офсетные контракты позволяют форсировать процессы импортозамещения
Фото: duma.mos.ru

Использование офсетных контрактов дает возможность форсировать процессы импортозамещения. Об этом в среду, 3 мая, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, заключение офсетного контракта между Москвой и Самарской областью позволит обеспечить стабильность поставок медицинской продукции, а также запустить рост отечественного производства в регионах. Гусева отметила, что этот контракт станет первым межрегиональным договором подобного масштаба.

Подчеркивается, что в результате выполнения контракта Самарская область получит собственные производственные мощности. Согласно договоренностям, инвестор вложит в производство не менее 100 миллионов рублей. Город в свою очередь гарантирует закупку нитриловых перчаток в течение 10 лет по фиксированной цене.

— Длительные контракты, которые предусматривают строительство производственных мощностей под конкретные поставки для горожан, уже стали нормой. Таким образом Москва обеспечивает городские больницы медпрепаратами, молочные кухни — качественными продуктами местного производства, — заявила Гусева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря офсетным контрактам в городе построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания.

Медицина Производство Самарская область Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте