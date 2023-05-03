Депутат МГД Гусева: Офсетные контракты позволяют форсировать процессы импортозамещения

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Использование офсетных контрактов дает возможность форсировать процессы импортозамещения. Об этом в среду, 3 мая, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, заключение офсетного контракта между Москвой и Самарской областью позволит обеспечить стабильность поставок медицинской продукции, а также запустить рост отечественного производства в регионах. Гусева отметила, что этот контракт станет первым межрегиональным договором подобного масштаба.

Подчеркивается, что в результате выполнения контракта Самарская область получит собственные производственные мощности. Согласно договоренностям, инвестор вложит в производство не менее 100 миллионов рублей. Город в свою очередь гарантирует закупку нитриловых перчаток в течение 10 лет по фиксированной цене.

— Длительные контракты, которые предусматривают строительство производственных мощностей под конкретные поставки для горожан, уже стали нормой. Таким образом Москва обеспечивает городские больницы медпрепаратами, молочные кухни — качественными продуктами местного производства, — заявила Гусева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря офсетным контрактам в городе построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания.