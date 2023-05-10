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Приметы и советы

В петербургском комздраве назвали число горожан, у которых диагностирована бронхиальная астма

Ирина Игнатенко
Общество
В петербургском комздраве назвали число горожан, у которых диагностирована бронхиальная астма
Фото: shutterstock

Бронхиальная астма диагностирована в Петербурге у 66 436 жителей в равной пропорции среди мужчин и женщин. Количество людей с подобным диагнозом выросло за последний год на 5455 человек. Об этом сообщили в региональном комздраве.

Как отмечают специалисты, по официальной статистике от бронхиальной астмы страдают 1-2 процента населения, но реальное число заболевших может достигать 7 процентов. Довольно часто заболевание протекает в легкой форме, поэтому люди не спешат обращаться к врачам.

В комздраве Петербурга отметили, что бронхиальная астма относится к хроническим заболеваниям с периодами обострений и ремиссии. Обострение заболевания может произойти на фоне простуды, контакта с аллергенами, стрессов, прекращения лекарственной терапии, передает издание «Невские новости».

В свою очередь пульмонолог, фтизиатр НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов добавил, что самыми опасными для астматиков являются периоды цветения растений. Смена сезона тоже может стать опасным фактором и спровоцировать обострение болезни, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога Надежды Логиной, какие симптомы указывают на развитие бронхиальной астмы и о существующих методах лечения.

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