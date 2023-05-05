Бронхиальная астма: симптомы, причины возникновения и что провоцирует приступы

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Ежегодно 5 мая отмечается международный день борьбы с бронхиальной астмой. От этого недуга страдают миллионы людей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога Надежды Логиной, какие симптомы указывают на развитие бронхиальной астмы и о существующих методах лечения.

Что такое бронхиальная астма

По ее словам, бронхиальная астма — это хроническое заболевание органов дыхания, преимущественно с поражением слизистых оболочек бронхов.

— Оно сопровождается периодическими приступообразными нарушениями дыхательной функции в виде приступов удушья. По статистике, около шести процентов населения земного шара страдает данной патологией, — отметила Логина.

Астма делится на два типа:

Аллергическая или атопическая. Она связана с повышенной чувствительностью организма к неинфекционным аллергенам. Например, к домашней пыли, пыльце растений, к шерсти домашних животных и различные химические соединения.

Инфекционно-аллергическая бронхиальная астма. Она тесно связана с хроническими воспалительными респираторными заболеваниями, а также с повышенной чувствительностью организма к бактериальным аллергенам. Обычно это непогашенная микробная флора, которая присутствует на слизистых оболочках органов дыхания каждого человека. К ним относится и аллергия на плесневые грибы.

Симптомы бронхиальной астмы

Данное заболевание сопровождается характерными симптомами в виде приступов затрудненного дыхания, рассказала аллерголог.

— Обычно затруднен именно выдох, а не вдох воздуха. Также для бронхиальной астмы характерен сухой кашель и отдышка при физической нагрузке, — добавила врач.

Приступы могут быть спровоцированы эмоциональными стрессовыми ситуациями. Также нередко бронхиальная астма сочетается с круглогодичным аллергическим ринитом, уточнила Логина.

Диагностика болезни

Диагностировать бронхиальную астму не сложно, заверила эксперт. Следует просто обратиться к врачу-аллергологу, и он назначит необходимые обследования.

— В первую очередь необходимо определить уровень общего иммуноглобулина Е, который свидетельствует о наличии аллергической реакции организма. По степени его выраженности можно понять тяжесть бронхиальной астмы, — объяснила Логина.

Также аллерголог подчеркнула, что проводят и специфические исследования. Например, определение антител в сыворотке крови с различными аллергенами.

— Аллергическая астма носит сезонный характер. Обострение заболевания наблюдается четко в определенное время года во время цветения некоторых растений или деревьев, — предупредила специалист.

Методы лечения

По ее словам, существует два основных подхода к лечению астмы.

— Если речь идет об аллергической бронхиальной астме, то ее лечат методом аллерген-специфической иммунотерапии с использованием аллерговакцин. Но этот метод подходит только тогда, когда астма вызвана аллергией на бытовых клещей или пыльцу растений, — рассказала специалист.

При повышенной чувствительности организма к аллергенам домашних животных и плесневелым грибам инфекционно-аллергическая астма не поддается лечению аллерговакцинами, предупредила аллерголог.

— В данном случае применится аутолимфоцитотерапия. Суть метода заключается в том, что лимфоциты распознают чужеродные факторы, которые могут проникнуть в организм и вызвать повышенную чувствительность к аллергенам. При аутолимфоцитотерапии подкожно вводятся собственные иммунные клетки, — сообщила Логина.

Влияет ли на продолжительность жизни

На данный момент много возможностей справиться с тяжелыми формами этого заболевания. Хотя еще 20 лет назад бронхиальная астма могла стать причиной летального исхода. Сейчас же эта угроза существенно снизилась.

— Однако успешное лечение и качественная жизнь с данным недугом могут быть, только если пациент не занимается самолечением и вовремя обращается за помощью к специалистам. Это помогает предотвратить тяжелые последствия заболевания, — заключила Логина.